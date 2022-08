Premium Het beste van De Telegraaf

Terug met vijfde solo-album Tim Knol neemt afscheid van donkere tijden

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Tim Knol: „Gelukkig had ik een verstandige dokter, vrienden die me steunden én een topvriendin.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Het nieuwe album van Tim Knol is getiteld Lightyears better en dat is niet voor niets. De singer-songwriter is in een nieuwe fase van zijn leven terechtgekomen: weg uit Amsterdam, tientallen kilo’s lichter en geladen met meer positieve energie, dankzij het afzweren van nachtenlang doorhalen in de kroeg. „Ik ben best wel braaf.”