Utrechter in spanning over wel of geen reünie Waarom Colin Benders zijn Hiphop Orkest wel móest opdoeken

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

,,Wij willen volgend jaar alsnog graag op Lowlands spelen”, vertelt Colin Benders. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In zijn hoofd stond Colin Benders (34) er al: op het grootste Lowlands-podium, met zijn voor drie reünieshows weer bij elkaar gekomen Kyteman’s Hiphop Orkest. Dankzij nieuwe coronamaatregelen ging er een streep door twee festivaloptredens en of het concert in Ziggo Dome doorgaat in oktober is nog de vraag. Op het orkest lijkt wel een vloek te rusten, nu de Utrechter eindelijk bekent dat er achter het snelle uiteengaan van de groep méér zat dan tot nu toe bekend was.