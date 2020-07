Derksen: ’Hélène Hendriks moet plaats Genee innemen’

Bekijk ook: Henk Otten wil Johan Derksen als lijstduwer van nieuwe partij

Derksen sluit niet uit dat hij ooit nog met Genee zal werken. Dat zal dan wel in een andere setting gebeuren. Hij noemt hem een „prima presentator.” Maar volgens de voetbalanalist heeft Genee Veronica Inside opgeblazen. „Als we daar nu gaan zitten zijn we ongeloofwaardig, karakterloos en gaan we er ordinair voor de poen zitten.”

Genee ligt na de laatste uitzendingen van Veronica Inside in de clinch met Van der Gijp en Derksen over vermeend racistische uitspraken die in het programma zouden zijn gedaan. Wel was hij, net als zijn VI-collega’s, eerder deze week wel te gagst op het huwelijk van Gijp.

Hélène Hendriks is al werkzaam voor Veronica. Samen met Genee presenteert ze de talkshow Café Hendriks en Genee. Ook is ze te zien in de Champions League-uitzendingen van de zender.