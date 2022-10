Premium Het beste van De Telegraaf

Muziekrecensie ’Return of the dream canteen’: beetje peper erbij graag!

— Wie: Red Hot Chili Peppers — Wat: pop, rock

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Red hot chili peppers op het podium met zanger Anthony Kiedis, bassist Flea en gitarist John Frusciante (v.l.n.r.). Ⓒ ANP/HH

Voor een oudere band is Red Hot Chili Peppers erg actief. Return of the dream canteen is na Unlimited love het tweede album al dit jaar. Wellicht heeft de terugkeer van gitarist John Frusciante na een lange pauze te maken met de opleving. Alleen lijkt het pepertje uit de muzikale brij verdwenen.