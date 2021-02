Acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachting

Depardieu zou in 2018 een ’actrice van in de twintig hebben verkracht en aangerand’. Er werd al eerder onderzoek gedaan naar het vermeende seksueel wangedrag van de 72-jarige acteur. Die aanklacht werd later ingetrokken wegens gebrek aan bewijs, maar de zaak werd in december toch heropend.

De acteur kreeg onder meer bekendheid door films als Mammuth, Green Card en Cyrano de Bergerac. Daarvoor kreeg hij meerdere internationale en Franse prijzen. Voor Cyrano werd hij genomineerd voor de Oscar van 1991, maar die prijs ging volgens insiders aan zijn neus voorbij door ophef over een interview waarin hij zei dat hij in zijn armoedige jeugd vaak getuige was geweest van verkrachtingen.