Laat deze ooggetuige prins Andrew peentjes zweten?

Door Nick Wijsen

Ⓒ Getty Images

Het heeft even geduurd maar de Britse prins Andrew heeft eindelijk de dagvaarding van Virginia Giuffre geaccepteerd. Zij sleept de hertog van York voor de rechter omdat hij haar drie keer seksueel zou hebben misbruikt, onder meer op 10 maart 2001 na een avondje uit in de Londense club Tramp. Hoewel Andrew aangeeft niet in deze club te zijn geweest, weet een Britse ooggetuige wel beter. Ze is zelfs bereid om tegen Andrew te getuigen!