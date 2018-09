Prins Harry krijgt bijzonder verjaardagscadeau van Diana

Prinses Diana droeg de zijden jurk, ontworpen door ontwerpers-echtpaar David en Elizabeth Emanuel, toen ze het ja-woord gaf aan prins Charles in de St.Paul's Cathedral in Londen in 1981.

De jurk heeft 10,000 kleine pareltjes, met de hand op de jurk genaaid, en een sleep van 7.6 meter. De afgelopen jaren was de jurk op verschillende tentoonstellingen te bewonderen. Er wordt gespeculeerd dat de prinsen de jurk tentoon zullen stellen in Kensington Palace, waar Diana woonde.

Beiden prinsen zullen nog meer van de prinses erven, zoals persoonlijke foto's, brieven en juwelen.