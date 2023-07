Freek Vonk ziet relatie stranden: ‘Onoplosbare puzzel’

Vonk maakt het nieuws rond zijn relatiebreuk bekend via sociale media. Op Instagram deelt hij enkele foto’s van hun tijd samen en geeft hij een korte verklaring voor het knappen van de relatie. Het zou te lastig zijn om hun levens op elkaar af te stemmen en Vonk spreekt zelfs van een ‘onoplosbare puzzel’.

Wel benadrukt hij dat er geen sprake is van ‘ruzie of narigheid’ en dat ze het beiden graag anders hadden gezien. Zo schrijft hij: „We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar, maar echte liefde betekent helaas soms ook dat je elkaar moet loslaten - hoe droevig dat ook is.”

Vonk maakte in 2021 bekend verliefd te zijn op Vedder. Tot 2015 had hij een relatie met presentatrice Eva Jinek.

Larven

De afgelopen maanden kwam de bioloog uitgebreid in het nieuws met de drie larven die hij in zijn been liet groeien nadat hij bij een bezoek aan Costa Rica een parasitaire infectie had opgelopen. Een van de larven, die de naam Kwak kreeg, overleefde het avontuur.