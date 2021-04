’Khloé Kardashian opnieuw bedrogen door Tristan Thompson’

Dit keer zou Tristan zich vergrepen hebben aan het 23-jarige model Sydney Chase. Dit liet Chase weten in een interview met de podcast No Jumper, waarbij ze vergezeld werd door een aantal vriendinnen. Toen een van die vriendinnen aan Sydney vroeg: „Hoe was Tristans geslachtsdeel nou?”, antwoordde het model: „Nou, ik kon het niet goed zien, maar jeetje...ik kon hem wel voelen”, aldus Sydney.

Op de vraag waarom Sydney met Tristan had afgesproken, antwoordde ze: „Hij zei tegen mij dat hij geen relatie had en dus vrij was. We hebben een tijdje met elkaar gesproken en elkaar daarna meerdere keren gezien. We hebben echt van alles en nog wat gedaan. Totdat ik erachter kwam dat hij helemaal niet single was. Dat was voor mij het moment om ermee te stoppen.”