Musicalster Tommie Christiaan is getrouwd

„We zijn het allebei eens. Onze droom is uitgekomen en het heeft zelfs al onze verwachtingen overtroffen”, schrijft een dankbare Tommie.

Voor de muscialster was de dag ’meer dan perfect’. „Om dit te mogen beleven, elkaar het jawoord te geven bij al onze dierbaren op de plek waar Jamie is geboren en opgegroeid, getrouwd worden door niemand minder dan haar moeder en de fantastische Jörgen Raymann als trouwambtenaren. Bodi die samen met zijn grote zus Lily de ringen kwam brengen, de geloften, het feest, Kenny B die ons toezong, het fantastische eten van Rodger’s BBQ, het weer, de belachelijk goede band van Kelvin Allison, de liefde. Het was meer dan perfect.”

Afgelopen week kondigden de twee aan dat er weer een kleintje op komst is. Jamie is in verwachting van hun tweede kind, vorig jaar maart werd zoon Bodi geboren. Christiaan heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie.