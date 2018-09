Ex: 'Britney Spears niet bedrogen'

Volgens David waren hij en Britney namelijk al uit elkaar toen hij en een nog onbekende vrouw zoenend werden betrapt en gefilmd.

David zegt tegen TMZ dat hij op 6 augustus is gedumpt door Britney. "Ik ben klaar met jou", zou de Oops!... I Did It Again-ster hebben ge-sms't. De dag erna zou David pas met de mysterieuze vrouw hebben gerommeld. Althans, dat is wat híj beweert.

Jamie Spears, de vader van Britney, is uiteindelijk degene geweest die zijn dochter op de hoogte bracht van de 'overspelvideo'. Jamie kocht het filmpje enkele weken geleden toen hij ontdekte dat de beelden te koop werden aangeboden. Jamie wilde voorkomen dat zijn dochter vernederd zou worden. De videobeelden liggen inmiddels achter slot en grendel.