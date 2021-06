Oudste zoon Ronald Koeman getrouwd

Het huwelijk vond plaats in Portugal, zo is te zien op Instagram. Presentator Johnny de Mol verzorgde de huwelijksvoltrekking.

De grote dag van Tim en Chloë is meermaals uitgesteld. „Vier jaar geleden vroeg ik Chloë ten huwelijk, tijdens een wintersportvakantie met vrienden”, vertelde Tim onlangs aan VROUW. „Mijn zus was ook net verloofd en zij ging eerst trouwen. Een jaar later werd mijn vader Ronald trainer bij FC Barcelona en kwam een bruiloft niet goed uit en vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege corona. Ondertussen werden we ouders van Xavi, die nu twee is.”