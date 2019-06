Hitte is schuldige geluidsoverlast Rammstein

Inspecteurs die in De Kuip aanwezig zijn om het geluid te meten, stellen echter dat de vergunde geluidsnormen in de omgeving niet worden overschreden. De milieudienst vermoedt dat er meer klachten dan normaal bij concerten binnen zijn gekomen omdat door de hitte het geluid op grotere afstand te horen is.

Eerder op de avond weten mensen in de omgeving die over geluidsoverlast klaagden op social media, dit aan de wind. Maar de dienst legt op haar website uit hoe het de hitte is die de overlast veroorzaakt. „Laag in de lucht hangt namelijk een zogenaamde inversielaag. Dat betekent dat een warmere luchtlaag als het ware als een deken over een koudere luchtlaag ligt. Zo’n deken, de inversielaag, vormt dan een soort deksel waar tegen het geluid weerkaatst en extra ver draagt. Ook kan het dan klinken of het geluid dat je hoort van dichtbij komt.”

De organisatie van het concert had een speciaal hitteplan afgegeven, in verband met de verwachte temperaturen. Rammstein komt in 2020 weer naar Nederland, dan voor een concert in Nijmegen. De exacte datum is nog niet bekend.