’Gordon Ramsay doneerde 50.000 dollar aan Ben Watkins (14) in strijd tegen kanker’

Bronnen vertellen aan TMZ dat de tv-kok het bedrag heeft geschonken om de medische kosten van Watkins’ strijd tegen kanker te dekken. De tiener verloor na 1,5 jaar het gevecht tegen deze ziekte.

Watkins werd landelijk bekend na zijn deelname aan het programma MasterChef Junior in 2018, dat gepresenteerd werd door Gordon Ramsay. De tiener ging na zijn deelname aan de tv-show koken in het restaurant dat zijn familie destijds had, omdat hij daar veel plezier in had. Vanwege zijn bekendheid kwamen mensen uit alle hoeken van het land bij hem eten.