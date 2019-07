Anita Doth woest op 2 Unlimited-collega Ray Slijngaard

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Anita Doth is not amused nu Ray Slijngaard onthuld heeft dat hij ten tijde van hun relatie is vreemdgegaan. In een interview zegt hij: „We waren 19 toen we bekend werden en opeens kwamen de groupies op me afgestormd. Ik had geen zin meer in een relatie en wilde gewoon van alle aandacht gaan genieten.”