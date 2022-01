’Meer dan veertig vermeende slachtoffers The Voice verenigen zich in WhatsAppgroep’

In de groep hebben de vermeende slachtoffers meerdere verhalen gedeeld over hun negatieve ervaringen met het programma, aldus RTL Boulevard.

Zaterdagochtend kwam RTL met een verklaring waarin bekend is gemaakt dat de zendergroep voorlopig stopt met het uitzenden van The Voice of Holland. Bij de zender en producent ITV zijn berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen. RTL heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

De aantijgingen kwamen aan het licht door het BNNVARA-programma BOOS en gaan volgens het programma over meerdere medewerkers. Bandleider Jeroen Rietbergen is een van die medewerkers. Hij liet zaterdag in een verklaring weten dat hij per direct stopt bij The Voice.

Bekijk ook: Bandleider Jeroen Rietbergen erkent ongepast gedrag bij The Voice en stapt op

Bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland is deze week aangifte gedaan wegens seksueel overschrijdend gedrag bij de talentenjacht. Hoewel het OM niet wil zeggen tegen wie aangifte is gedaan, laat Ali B aan De Telegraaf weten dat het om hem gaat. „Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar.”