Ilse DeLange hoopt op Duits succes met nieuw album

„Ik ben zelf bijna verbaasd dat het gelukt is want in januari had ik nog helemaal niets”, zei Ilse maandag in talkshow M op NPO 1. „Ik hoorde eind vorig jaar dat ik mee mocht doen aan Sing Meinen Song en toen dacht ik natuurlijk wel: als ik in mei opeens heel veel op de buis ben in Duitsland is het misschien wel tof dat ik ook nieuwe liedjes heb die ik uit kan brengen.”

Ilse ziet haar deelname als ’een enorme kans’ om zich aan het Duitse publiek te tonen. „Een deeltje daarvan kent mij van The Common Linnets. We hebben met BossHoss ook een hit gehad met een cover van Jolene.” Solo kon ze echter nog geen potten breken. „Het is een nieuw podium, dus ik had zoiets van: kom maar op.”

Omdat Ilse opgroeide aan de Duitse grens, kan de zangeres zich er ook prima verstaanbaar maken. Naar de nonnen hoefde ze dus niet, lachte ze. „Ik was wel na elke draaidag kapot hoor. Het vergt toch meer energie.” Voor de liedjes oefende Ilse extra op de uitspraak. „Ik had een hele dikke l bij ’toll’ bijvoorbeeld. Dat moet veel dunner klinken.”

Het nieuwe album van Ilse, Changes, komt vrijdag uit.