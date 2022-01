Ye ontkent daklozen in te huren voor modeshow

Premium Binnenland

Nieuwe buslijn tussen AZC Ter Apel en Zwolle tegen overlast asielzoekers

Er komt een directe buslijn tussen het asielaanmeldcentrum in Ter Apel en het station in Zwolle. De maatregel moet voorkomen dat vreemdelingen zich misdragen op het treinstation in Emmen. De stap is gezet nadat er afgelopen maanden overlast was in het openbaar vervoer van asielzoekers.