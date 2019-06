Jan Smeets feliciteert zichzelf met eerste Pinkpop-dag

„Het ging fantastisch ondanks de soms forse wind”, aldus Jan. „Alles is goed verlopen. Het is bijna ongelooflijk, zeker als je bedenkt dat er allerlei festivals en evenementen in het land werden afgelast vanwege het weer. We hebben onszelf dan ook de hele dag gefeliciteerd.”

Op de vraag van welke act hij zelf het meest heeft genoten, hoeft Jan niet lang na te denken. „Golden Earring! Dat was fantastisch. Wat een band!”

Golden Earring was dit jaar voor de vierde keer in de historie van de partij. De band speelde vijftig jaar geleden ook op de eerste editie van Pinkpop.