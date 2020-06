Nichtje Michael Jackson: ik werd zeven keer gestoken met een mes

Jackson werd vlakbij haar woonplaats in Los Angeles aangevallen. Een vrouw achtervolgde haar en schold haar uit. Vervolgens trok ze een mes en stak ze Jackson maar liefst zeven keer in de nek en het gezicht.

„Ze zei dat het kwam omdat ik een neger ben. Dat was alles wat ik kon horen terwijl ik werd neergestoken”, schrijft het nichtje van The King of Pop op Instagram. „Dit verdiende ik niet, niemand verdient dit. En trouwens, ik ben nog steeds trots om zwart te zijn.”

Het incident vond een aantal dagen geleden plaats, toen er rellen ontstonden tijdens protestacties om de dood van George Floyd.