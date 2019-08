Enrique Iglesias op bruiloft Rafael Nadal

Het koppel zou zo’n 500 gasten hebben uitgenodigd, waaronder koning Juan Carlos van Spanje. Ook Roger Federer, Enrique Iglesias en Cristiano Ronaldo zouden zijn gevraagd het huwelijk bij te wonen. De bruiloft zou op 19 oktober plaatsvinden op Mallorca.

Nadal is van plan op één van de duurste locaties op het Spaanse eiland zijn jawoord aan Perello te geven. Hij zou voor La Fortaleze hebben gekozen, omdat de locatie via slechts één weg te betreden is. Daardoor is het haast onmogelijk voor de pers om stiekem foto’s te maken.

Rafaek en Xisca zijn al zo’n vijftien jaar samen.

Bekijk ook: HUWELIJK voor tennisgod Nadal