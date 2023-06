Prinses Catherine onderbroken door boerende baby

Gelukkig kon de moeder van de baby opgelucht ademhalen. Het bleef bij een boertje, waarna er gelachen werd. „Goed gedaan, jij!’’ zei Catherine tegen het kind. ,,Het is altijd een geruststelling, je bent een hele tijd bezig om dit boertje te laten gebeuren.’’

Zijn moeder slaakte na het voorval een diepe zucht. ,,Ik dacht dat hij ging overgeven’’, vertelt ze aan Britse media ,,Ik dacht: kots alsjeblieft niet op de prinses. Maar gelukkig was het alleen een boertje.’’ De vrouw heeft nu al in gedachten wanneer ze haar zoon over het incident gaat vertellen. ,,Ik wacht tot hij 18 jaar is en laat het dan vallen als hij stoer doet.”