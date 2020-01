Michael Robotham introduceert nieuwe reeks

Het tweede meisje heet vooralsnog Evie Cormac, of wel ’Engelengezicht’, ze zit in een inrichting en maatschappelijk werker Adam Guthrie vraagt Havens mening over haar toestand.

Terwijl er al snel een arrestatie volgt voor de moord op Jodie, blijft Haven twijfelen. En Evie, met een horrorverleden waarover ze niets kwijt wil, zelfs haar naam en leeftijd niet, komt klem te zitten. Langzamerhand komen de twee in elkaars verhaal.

Met de Engelse stad Nottingham als decor introduceert de Australische auteur Michael Robotham een nieuwe reeks, met Cyrus Haven als hoofdfiguur. Hij had als docent overigens Joseph O’Loughlin, bij Robotham-fans ongetwijfeld bekend als held van de serie rondom hem. Aan het einde van het boek krijgt O’Loughlin nog heel even een soort cameo – mooi.

En Cyrus Haven is een beetje een excentrieke figuur. Zo heeft hij uit principe geen telefoon (alleen een pieper), zit hij onder de tatoeages en woont hij in het bouwvallige huis van zijn grootouders. Bovenal torst hij een loodzwaar verleden met zich mee.

De journalist-schrijver Robotham (hij was eerder ook spookschrijver van ’autobiografieen’ van mensen als Spice Girl Gerri Halliwell en zangeres Lulu) heeft een fijne pen, zo kan hij een schoolgebouw beschrijven als ,,het lijkt meer op een laboratorium voor biologische oorlogvoering dan op een middelbare school.”

En wrang-grappig ook. Nottingham is de stad van Robin Hood. Over hem zegt iemand: ,,Tegenwoordig zouden ze hem opsluiten, of hem leider van de Labour Party maken.”

Maar het sterkst is de belevingswereld van Evie. Zij komt om en om met Cyrus Haven aan het woord als ik-figuur. Haar twijfels, angsten en woedeaanvallen, maar ook haar gave om te zien of iemand liegt, spelen een hoofdrol in Meisje zonder verleden.

✭✭✭✭