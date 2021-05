Franse minister wil onderste steen boven in ’snuif-gate’ ESF

Damiano David, de zanger van de band Måneskin die de eerste prijs won, ligt onder vuur voor beelden in de greenroom waarop het lijkt alsof hij cocaïne snuift. David ontkent in alle toonaarden en zegt dat hij gebroken glas opraapte toen hij voorover boog.

Minister Beaune wil „totale transparantie” over de zaak, die de afgelopen twee dagen veel media-aandacht trok. De Franse politicus wil dat de Italiaanse rockband gediskwalificeerd wordt als blijkt dat Damiano David inderdaad coke heeft gesnoven. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat de Franse kandidate alsnog als eerste eindigt. „Als er een probleem is, moeten er consequenties zijn”, aldus de bewindsman. „De regels zijn er niet voor niets. Diskwalificatie moet een optie zijn als de regels zijn overtreden.”

Ondergoed

Pravi en haar nummer Voilà waren favoriet bij de bookmakers. Maar door de publieksstemmen eindigde Italië hoger. „Ik ben geen slechte verliezer”, stelt de Franse minister in de uitzending. „Maar we moeten oppassen dat we bij dit soort wedstrijden niet slecht gedrag gaan tolereren.”

De zangeres zelf maakt zich overigens niet te druk over ’snuif-gate’. „De band heeft gewonnen na de stemmen van de jury en het publiek”, stelde Pravi in gesprek met de zender France 2. „Het is niet mijn probleem of ze naderhand drugs hebben gesnoven. Of dat zij hun ondergoed achterstevoren hebben aangetrokken.”

Damiano David heeft beloofd in Italië een drugstest te doen om alle geruchten te ontzenuwen. Volgens BBC Breakfast zou Damiano, de zanger van de winnende ESF-band Måneskin, maandagochtend een drugstest laten doen. Of dat inderdaad gebeurd is en wat de uitslag daarvan is, is nog niet bekend.