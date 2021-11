Zo viert BLØF 30-jarig bestaan

„We houden ervan om vooruit te kijken. Zo komt er veel nieuwe muziek uit in het nieuwe jaar. En bij een jubileum hoort natuurlijk een feest”, zegt de band, met zanger Paskal Jakobsen, over de grote show. „Het wordt een bijzondere avond met een dwarsdoorsnede uit dertig jaar BLØF.” De kaarten gaan op 15 november in de verkoop.

BLØF brak in 1997 door met het nummer Liefs uit Londen. Sindsdien scoorden de mannen hits met nummers als Alles is Liefde, Holiday in Spain, Dansen aan Zee en Zoutelande. De band heeft in de afgelopen jaren onder meer acht Edisons, zes 3FM Awards en de Popprijs gewonnen. Ook heeft BLØF een eigen festival, Concert at SEA, waar jaarlijks veel Nederlandse en internationale artiesten optreden.