Stefan de Walle geschokt: ’Overlijden Bram van der Vlugt intens verdrietig’

Entertainment

Zingende Hugo de Jonge gefileerd door Chantal Janzen

Als presentatrice van The Voice of Holland was Chantal Janzen in Beau de uitgelezen gast om een reactie te vragen op de zingende Hugo de Jonge. De minister van Volksgezondheid zong White Christmas van Bing Crosby voor de camera van verslaggever Jaïr Ferwerda.