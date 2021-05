’Comeback Bennifer zorgvuldig gepland’

„Hij verbleef in april in haar huis, maar dat mocht toen nog niet bekend worden. Bij Jennifer draait alles om planning, dus ook de bekendmaking van haar relatie. Dat de pers lucht kreeg van hun samenzijn en er daardoor foto’s in de media verschenen was niet de bedoeling. Officieel hebben ze beiden nog niet laten weten dat ze weer een koppel vormen, maar dat was dus wel de bedoeling. Omdat de pers er nu tussenkwam, stellen ze die boodschap waarschijnlijk nog even uit”, aldus een bron.

Jennifer en Ben gingen op vakantie naar Montana en werden daarna samen gezien bij haar huis in Miami. Ook spotte een fotograaf hen samen bij een sportschool, waar ze zoenend op de kiek werden gezet.

„Het zijn allebei mensen die niet goed alleen kunnen zijn, ze hebben beide iemand naast zich nodig. En Jennifer vindt hem echt heel erg leuk, ze is altijd gek op hem gebleven. En hij heeft net zo’n groot zwak voor haar. Ze hebben een stormachtige geschiedenis samen, maar zijn een stuk ouder en hopelijk wijzer nu. Aan hun liefde voor elkaar heeft het in elk geval nooit gelegen, de timing van hun eerdere relatie was gewoon niet goed.”