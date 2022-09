Mariah Carey noemde Meghan een diva als compliment

Carey schoof eerder deze week aan in de podcast van de hertogin van Sussex om te praten over de negatieve connotaties van het woord diva. De zangeres zei toen dat Meghan zelf ook haar ’diva-momenten’ heeft. Een uitspraak die de vrouw van prins Harry zelf een beetje nerveus maakte, zo legde ze later in de podcast uit. „Ik dacht: wat voor onzin moet ze hebben gelezen om dat te zeggen.”

„Ja, ik noemde haar een diva”, reageerde Carey vrijdag. „In de meest fantastische, prachtige en ’empowering’ zin van het woord!” De zangeres zegt daarnaast dat ze het „heel leuk” vond om met Meghan te praten.

Spotify

In Meghans podcast Archetypes praat de hertogin wekelijks met een andere gast over een vooroordeel waar vrouwen mee te maken hebben. In de eerste aflevering, die vorige week dinsdag verscheen, ging Meghan met haar goede vriendin en tennisster Serena Williams in gesprek over het woord ambitie.

Archetypes haalt hoge luistercijfers in meerdere landen. De podcast staat nog steeds in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada bovenaan de lijst met meest beluisterde podcasts op Spotify.

In Nederland is de podcast deze week populairder dan vorige week. Hij staat nu op de vierde plaats, elf plekken hoger dan een week geleden.