Delphine Boël beleeft (zónder ’vader’ koning Albert) familieavontuur in China

Delphine poseerde met haar kinderen Joséphine en Oscar in de Verboden Stad in de Chinese hoofdstad Peking, en liet zich ook vastleggen in Shanghai en met het hele gezin, inclusief echtgenoot James O’Hare, op het Plein van de Hemelse Vrede.

Delphine was naar eigen zeggen helemaal ondersteboven van de ’Tempel’, een restaurant, hotel en museum in Peking ingericht met ondersteuning van de Belgische ondernemer en kunstminnaar Juan van Wassenhove. Wat Delphine daar zo aantrok was ’Skyspace’, het werk van de Amerikaanse kunstenaar James Turrell die opwindende ’hemelruimten’ schept.

Delphine Boël met echtgenoot James O’Hare en hun kinderen Joséphine en Oscar. Ⓒ Instagram

Delphine (51) wil erkend worden als de biologische dochter van koning Albert, met wie haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps, in de jaren zestig een affaire had. Ze is in afwachting van een beslissing van het Hof van Cassatie. Dat moet oordelen over een ander vonnis in de lang slepende zaak van Boël tegen koning Albert.