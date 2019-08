’We hebben geluk dat we niet gebruikt zijn zoals in Love Island’

Aaron Chalmers en Gaz Beadle Ⓒ ANP

Lang voordat er programma’s als Temptation Island en Love Island op tv kwamen, was er al een veel plattere vorm van realityshows op tv. Bleef het in programma als Big Brother nog redelijk beschaafd, zo wild ging het er aan toe in programma’s als Jersey Shore en Geordie Shore, waarbij een stel tieners in een luxe villa werd gedumpt om zich vervolgens volledig lam te zuipen en seks te hebben met alles wat los en vast zit. En dat alles voor een miljoenenpubliek...