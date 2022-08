Erfenis Prince na zes jaar eindelijk verdeeld

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na jarenlang gesteggel is eindelijk een akkoord bereikt over de verdeling van de erfenis van Prince. De laatste drie erfgenamen krijgen ieder 6 miljoen dollar in contanten plus een deel van de muziekrechten en andere immateriële zaken, zo heeft een rechtbank in Minnesota vastgelegd.