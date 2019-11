Hartsvriendin Martien Meiland opent eigen modeboetiek

„Nu nog even hard poetsen, schilderen, inhangen en stylen en dan gaan we los”, schrijft de hartsvriendin van Martien Meiland op Instagram. Op 29 november openen de deuren van modeboetiek Modetheather by Caroline. Caroline is enthousiast: „Ik heb er zo ontzettend veel zin in om mijn favoriete kleding met jullie te gaan delen!”

29 november gaat Modetheater By Caroline open. Ⓒ Instagram

Tot dit najaar woonde Caroline in Frankrijk, waar ze met de familie Meiland Chateau Marillaux runde. Toen een burn-out op de loer lag, verhuisde ze terug naar Nederland.