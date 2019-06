Anna Nooshin scoort rol in Men in Black International

„Het is mijn eerste cameo ooit, ik denk de kleinste cameo op de wereld”, zegt Anna op de Nederlandse première van de film. „Ik zit een piepklein stukje in de film in een scene, zo’n heel klein ministukje.”

Ze vervolgt: „Ik heb het interview gedaan met Chris Hemsworth en dat was echt onwijs leuk. De film is ook echt heel leuk, dus ik wilde het nu zien op het grote scherm hoe dat er dan uit ziet. Maar in Nederland zie je dus zo’n heel klein ienieminie mensje in beeld en dat ben ik!”

Hoewel Anna het meewerken aan een film een enorme ervaring vond, zien we haar voorlopig niet naar Hollywood vertrekken. „Nee, ik kan helemaal niet acteren, maar het lijkt me heerlijk, heel mooi werk.”