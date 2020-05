Is Estelle Cruijff binnenkort dakloos?

Estelle is al tijden verwikkeld in een ruzie met de steenrijke zakenman die haar eerder juist aan de prachtwoning heeft geholpen. Ze zou inmiddels een schuld van 160.000 euro bij hem hebben. In februari werd al bekend dat de zakenman naar de rechter was gestapt om middels een beslaglegging alsnog aan zijn geld te komen. Dat heeft vooralsnog echter geen effect gehad.

In februari bepaalde de rechter dat Estelle en de zakenman eerst moesten proberen zelf tot een overeenkomst te komen. Mocht dat 20 mei nog niet zijn gelukt, dan zal rechter zich alsnog over de situatie buigen en beslissen of ze wel of niet in het miljoenenappartement kan blijven wonen. De advocaat van Estelle heeft aan Shownieuws laten weten dat de twee er nog steeds niet uit zijn gekomen. De kans dat dat volgende week in een keer wel is gebeurd, is dan ook erg klein en dus zal Estelle mogelijk afscheid moeten nemen van haar geliefde appartement.

Estelle kocht het huis in 2017 van de zakenman. Opmerkelijk genoeg leende ze het benodigde geld hiervoor, zo’n 1,2 miljoen euro, bij dezelfde man. De afbetaling hiervan blijkt echter moeilijker dan gedacht en zo kon het gebeuren dat er een betalingsachterstand van 160.000 euro is ontstaan.