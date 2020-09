Het GEZINSGELUK van JAN DULLES

Dolgelukkig zijn 3JS-zanger Jan Dulles en Caroline met hun nieuwe gezinsuitbreiding. Ⓒ Weekblad Privé

3JS-zanger JAN DULLES kan met de komst van dochter DONNA zijn geluk niet op. Dat zijn tweede kindje óók op zondag is geboren, maakt het helemaal af. ,,Het is allemaal heel toevallig. JAMES (2), mijn zoon is ook op een zondag geboren, dus broer en zus zijn beide zondagskinderen. Je weet wat dat betekent hé? Dat ze veel geluk krijgen in hun leven.’’