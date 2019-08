Derde seizoen The Crown met Olivia Colman verschijnt in november

De rol van prins Philip wordt overgenomen door Tobiaz Menzies. Ben Daniels speelt Lord Snowdon en Helena Bonham Carter prinses Margaret. De serie speelt zich af tussen de jaren 1964 en 1977.

Colman stapt niet voor het eerst in de rol van een koningin, want al eerder vertolkte ze koningin Anne van Engeland in de film The Favourite. Voor die rol won ze de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. Nu speelt ze een ouder wordende Queen, die de populariteit van The Beatles en de Engelse winst van het WK voetbal in 1966 meemaakt. Ook zullen we personages zoals Camilla Parker Bowles zien.