Vengaboys: ’Stop met TikTok-challenge’

De reden? Meerdere brokkenpiloten eindigden bij de eerste hulp doordat ze zich bezeerden tijdens de acrobatische oefening. Vengaboy Kim vertelt: „We zijn natuurlijk enorm blij met het succes, maar toch willen we de TikTok community vragen te stoppen met deze challenge; ook al breek je alleen maar een vinger of kneus je je pols, toch moet je naar het ziekenhuis en daar hebben ze momenteel wel wat belangrijkers aan hun hoofd.”

D-Nice voegt daar aan toe: „Gelukkig heeft TikTok nu een waarschuwing aan de bestaande video’s toegevoegd. Ook al zien we dat veel mensen er echt plezier aan beleven, toch is dit een noodkreet om er voorlopig mee te stoppen.”

Het is niet de eerste keer dat er een oude hit van de Vengaboys viral is gegaan. In Groot-Brittannië scoorde de groep na negentien jaar een hit met Boom! boom! boom! boom!, doordat een filmpje van een straatfeest viral ging. De Vengaboys scoorden daarna dankzij een politiek schandaal in Oostenrijk nog een hit met We’re going to Ibiza.