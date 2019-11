Freek de Jonge is woest over woekerprijzen voor zijn kaartjes

Freek kreeg meerdere signalen dat de kaartjes voor zijn nieuwe show voor dubbele prijzen online worden verkocht. „Je kan het niet voorkomen, omdat het in Nederland niet illegaal is”, stelt de komiek vrijdag in De Nieuws BV. „Het is raar dat mensen die geen enkele inspanning hebben gedaan voor mijn show er toch geld aan kunnen verdienen.”

De voltallige Tweede Kamer riep het kabinet twee jaar geleden op om met een plan te komen om onlinewoekerhandel in kaartjes voor concerten en andere evenementen aan te pakken. De oproep werd ook massaal gesteund door artiesten en agentschappen. Actie van het kabinet op dit dossier blijft tot nu toe uit.

SP-Kamerlid Peter Kwint gaat minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur maandag weer ter verantwoording roepen tijdens het cultuurdebat. Hij stelt voor om een maximum winstmarge van 10 procent in te stellen voor het doorverkopen van kaartjes op websites.