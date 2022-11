That ’70s Show-acteur Danny Masterson getuigt niet in eigen verkrachtingszaak

De aanklagers waren tot maandagochtend aan zet in de zaak, waarna de verdediging van Masterson aangaf geen eigen getuigen te willen horen. De acteur wordt ervan beschuldigd in 2001 een 23-jarige vrouw te hebben verkracht, in 2003 zou hij nog eens twee andere vrouwen hebben verkracht. Alle verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in zijn huis in Los Angeles. Er zouden nog twee andere aanklachten zijn geweest, maar deze worden die niet meegenomen omdat er onvoldoende bewijs is en de tweede zaak verjaard is.

De drie vrouwen deden eerder al hun verhaal, een vierde vrouw gaf maandag een ondersteunende getuigenis over een verkrachting die in 1996 plaats zou hebben gevonden. De slotpleidooien van beide kanten volgen dinsdag. Indien Masterson schuldig wordt bevonden, hangt hem een gevangenisstraf tot 45 jaar boven het hoofd.

Scientology

Alle drie de vrouwen waren lid van de Scientology-kerk ten tijde van de vermeende aanvallen, Masterson zelf is dat nog steeds. Twee van hen hebben aangegeven dat de kerk actief heeft geprobeerd hen tegen te houden om naar buiten te komen met hun verhaal. Toen zij lid werden van Scientology hebben ze een document moeten ondertekenen waarin is geregeld dat alle geschillen die te maken hebben met Scientology door de kerk zelf behandeld worden, in plaats van door de rechter. Het gaat met name om de aantijgingen van stalking en intimidatie, de verkrachtingszaak wordt wel door de rechter behandeld. Sinds zij in 2016 naar de politie stapten, zouden de vrouwen door de kerk zijn gestalkt en geïntimideerd om hen het zwijgen op te leggen.

De juryleden in de zaak zijn eerder gescreend op hun kennis over de Scientology-kerk. „Scientology is geen partij in deze zaak, maar u zal er wel veel over horen”, aldus Philip Cohen, de advocaat van Masterson. „Als u sterk in uw eigen religie gelooft - of juist sterk tegen andere geloven bent - gaat dat wel een probleem zijn.”

De Scientology-leer is gebaseerd op het boek Dianetics uit 1950 van schrijver L. Ron Hubbard. Het geloof zegt dat de mens een onsterfelijke, spirituele ziel is in een fysiek lichaam. Scientology-aanhangers geloven dat de mens aangeboren, maar onderdrukte, krachten en eigenschappen heeft die alleen kunnen worden herwonnen als het wordt gezuiverd van ’ongewenste gedragspatronen en ongemakken’.