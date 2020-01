Vlamingen mogen Temptation Island wel zien

RTL maakte eind november bekend dat voorlopig alle ’verleidingsprogramma’s’ van de buis werden gehaald vanwege grensoverschrijdend gedrag in De Villa. Het nieuwe seizoen van het vergelijkbare Temptation Island was toen al opgenomen en belandde zodoende op de plank. Vlaamse kijkers vreesden dat ze de nieuwe reeks nu ook niet te zien kregen.

„De gebeurtenissen in Nederland omtrent De Villa staan los van Temptation Island, wat een ander programma is dat wordt gemaakt door een andere producent”, zegt een woordvoerder van VIJF tegen Het Laatste Nieuws. „Net zoals de afgelopen jaren was er steeds een collega permanent aanwezig tijdens de opnames, waardoor het productieproces nauwlettend in de gaten gehouden werd. Producent Warner verzekerde ons dat de opnames op een correcte manier zijn verlopen, er zijn bovendien tijdens of na de opnames van het nieuwe seizoen geen klachten gesignaleerd. Vandaar de keuze van VIJF om de kakelverse afleveringen in februari uit te zenden.”

RTL beslist later of Temptation Island alsnog wordt uitgezonden in Nederland. Een woordvoerder van de zender laat weten dat het onafhankelijke onderzoek naar de gang van zaken bij het maken van realityshows als De Villa en Temptation Island nog loopt. Aan het einde van de maand worden de eerste resultaten verwacht.