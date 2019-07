‘Romeo A. was altijd al een vervelende kwal’

Romeo A. Ⓒ KIPPA

Amsterdam - Nu de rechtszaak tegen voormalig AVRO-discjockey Romeo A. is gestart, die verdacht wordt de hoofdrol te spelen in grootschalige prostitutiehandel met (minderjarige) jongeren in Utrecht en omstreken, komen ook in radioland de tongen los. Neem Robin Albers, een collega uit die tijd. ,,Op een gegeven moment, en toen waren we al dertig, bleef hij logeren en vroeg hij of hij bij mij in bed mocht komen liggen... Wil je een klap voor je kop ofzo?’’