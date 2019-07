Katy Perry Ⓒ Hollandse Hoogte

De rijken en beroemden der aarde hebben zich verzameld in een luxueus Italiaans resort om over diezelfde aarde een stevig woordje te wisselen. Immers: klimaatverandering. Dat zij ondertussen in vervuilende privéjets daarheen vliegen, lijkt hen niet te deren.