Tapas Theater viert verjaardag met Tony Neef

Tapas Theater opende in augustus 2018 haar deuren om met een compleet nieuw concept de Nederlandse theatersector open te breken. Binnen een jaar is Tapas Theater naar eigen zeggen in deze missie geslaagd. Het afgelopen jaar hebben 55 jonge artiesten via 60 unieke producties hun kunsten kunnen laten zien aan meer dan vijfduizend Nederlanders waarvan een groot deel daarvoor niet of nauwelijks in het theater kwam. Deze bijzondere presentatie werd in juni gehonoreerd met de nationale Cultuurmarketing Award.

In augustus - uitgerekend de maand waarin bijna alle andere Nederlandse theaters gesloten zijn - viert Tapas Theater haar 1-jarig bestaan met een aantal bijzondere producties. Zo staat zowel Guido Spek (bekend van GTST) als Marcel Harteveld (Soldaat van Oranje) voor het eerst solo op de planken, beiden met hun eigen cabaretvoorstelling. Musicalster Tony Neef (Miss Saigon, The Beauty and the Beast) brengt samen met collega Terence van der Loo (Moeder ik wil bij de Revue) een bijzonder liedjesprogramma en Marijn Brouwers (Bella Italia, Zorro) speelt een voorstelling geïnspireerd op Frank Sinatra’s Watertown.

De voorstellingen duren nog geen half uur en worden drie maal per avond gespeeld in kleine zaaltjes, zodat het publiek bijna bij de artiest op schoot zit. Naast bovenstaande gevestigde namen, bestaat de jubileumprogrammering ook uit jonge artiesten. TapasTheater vroeg haar vaste bezoekers naar hun top 5 uit alle voorstellingen die het afgelopen jaar speciaal voor het Amsterdamse theater ontwikkeld werden. De meest genoemde artiesten spelen hun voorstelling in augustus elk nog twee dagen.

De kaartverkoop voor de feestmaand is dinsdag van start gegaan.