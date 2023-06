Tweede scheiding voor dj Paul Elstak: 'Heb het er moeilijk mee'

Elstak en Van der Hooven leerden elkaar in 2009 kennen en verwelkomden in 2013 zoontje Chase Kristopher. Ze stapten in 2016 letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje toen ze elkaar het jawoord gaven op een partyschip in Rotterdam.

Nu blijkt de koek op, zo schrijft Elstak in een openhartig bericht op Instagram. „Lieve mensen, ik heb helaas verdrietig nieuws. Kristel en ik gaan uit elkaar. We zitten al een paar maanden in een scheidingsprocedure.”

Elstak laat weten dat hij de scheiding van Van der Hooven in goede harmonie wil afronden, ook in het belang van hun zoon. Daarom wil hij verder niet reageren op het nieuws, al laat hij nog wel weten het er moeilijk mee te hebben.

De hardcore-dj heeft uit een eerder huwelijk dochters Savannah en Melanie.