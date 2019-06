Harry Piekema afvaller It Takes 2

„Het was een avontuur om hieraan mee te doen, heerlijk”, zei Harry, nadat de beslissing was gevallen. Het voormalige gezicht van de Albert Heijn-reclames toonde zich een waardig verliezer. „De beste vier gaan door.”

It Takes 2 is een tv-show waarin BN’ers met geen of nauwelijks zangervaring gaan zingen. Ze werken onder leiding van professionals Waylon, Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis aan hun zangvaardigheden.

De jury van de show bestaat uit Edsilia Rombley, Gerard Ekdom en Ronnie Flex. De presentatie is in handen van Winston Gerschtanowitz en Gordon.