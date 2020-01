BBC verliest rechtszaak tegen presentatrice

Ahmed, de presentatrice van het BBC-programma Newswatch, vergeleek het salaris wat ze kreeg voor haar positie met haar mannelijke collega Jeremy Vine. Daar kwam uit dat Ahmed slechts 440 pond per aflevering kreeg, terwijl Vine voor Points of View 3000 pond per aflevering ontving. De BBC argumenteerde dat Vine beter bekend was bij het grote publiek en dat de twee compleet verschillende rollen hadden in hun programma’s. De rechter was het daar niet mee eens en stelde Ahmed in het gelijk.

„Geen vrouw wil actie ondernemen tegen haar eigen werkgever. Ik vind werken bij de BBC heerlijk. Maar ik ben blij dat dit is opgelost”, liet Ahmed weten na de rechtszaak. Ze ontving veel steun van andere vrouwen, onder wie schrijfster Sandi Toksvig en advocate Lady Seayeeda Warsi. De BBC wil de zaak nu op een positieve manier oplossen met Ahmed, zeggen ze in een statement.