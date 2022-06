Beyoncé brengt nieuwe single vervroegd uit

Variety omschrijft het nummer, dat geproduceerd is door het team achter hit Single Ladies, als ’de Beyoncé-muziek waar fans naar hebben uitgekeken’. Billboard noemt Break My Soul ’klaar voor de dansvloer’ en voorspelt dat de tekst You won’t break my soul een nieuw mantra voor de fans van de zangeres zal worden.

Break My Soul is de eerste single van album Renaissance, dat op 29 juli uitkomt. Het laatste studio-album van Beyoncé, Lemonade, stamt uit 2016. Daarna bracht ze nog samen met Jay-Z onder de naam The Carters de plaat Everything Is Love uit en was ze in 2019 te horen op de soundtrack van de remake van The Lion King.