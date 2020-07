Joris Linssen: ’Niet van hollen naar stilstaan’

Joris Linssen verzamelde weer pareltjes van verhalen op Schiphol. Ⓒ foto Stijn Ghijsen

Naar Joris Linssen lijken de pareltjes van verhalen toe te rollen. Veel indrukwekkende, romantische of ontroerende levensverhalen ontvouwen zich op Schiphol. In het 22ste seizoen van Hello Goodbye is een nieuw onderdeel toegevoegd: „We videobellen achteraf met mensen om te horen hoe het hun is vergaan”, zegt de presentator. Het levert verrassende uitkomsten op.