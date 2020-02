Martijn Koning: afzeggen tournee staat los van kritiek oudejaarsconference

„Ik maak veel grappen over anderen en soms ben je zelf aan de beurt, dat moet je dan ook wel kunnen incasseren.” Koning maakte eerder deze week bekend alle optredens van zijn nieuwe theatertournee vier maanden te verplaatsen. Hij ging de afgelopen jaren maar door met het maken van shows en heeft nu rust nodig en tijd om te schrijven. „Op een gegeven moment kom je jezelf tegen en heb je minder reserves”, legt de komiek uit. „Ik had veel materiaal, maar ik was er nog niet tevreden over.”

De beslissing viel hem zwaar. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt en dat was heel erg moeilijk. Maar die adempauze die je daardoor krijgt is dan wel weer heel erg fijn.”

De theatertournee Koning van de toekomst gaat nu in september van start.