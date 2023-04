Kanye ’Ye’ West en zijn school aangeklaagd door oud-medewerkers

Oud-medewerkers Cecilia Hailey en Chekarey Byers hebben de rechtszaak aangespannen. Zij vinden dat ze ten onrechte zijn ontslagen. Naar eigen zeggen hebben zij hun bezorgdheid geuit over „onveilige praktijken” op de school. Zo zou de Donda Academy onder meer niet beschikken over een verpleegster, zouden kinderen overdag niet naar buiten mogen en kregen kinderen maar één maaltijd per dag.

Hailey zou naar eigen zeggen op meerdere momenten haar zorgen hebben geuit bij de directeur van de school, maar ze zou zijn weggezet als „agressief.” Byers zei in een eerdere verklaring over West: „Ik geniet nog steeds van zijn muziek en ik zal zijn talent nooit ontkennen, maar hoewel zijn visie voor de school op papier geweldig klinkt, is het gewoon pure chaos en muiterij. Het is net een psychiatrisch ziekenhuis dat gerund wordt door de patiënten.”

Zorgen

„Eisers geloven dat dit soort commentaar stereotypen over Afro-Amerikaanse vrouwen in de hand werkt, namelijk dat zij de confrontatie opzoeken”, luidt de verklaring. „Alleen maar omdat ze hun werk doen en hun legitieme zorgen uiten om een veilige omgeving en goed onderwijs voor hun leerlingen te bieden. Er is geen actie ondernomen om de klachten van eisers met betrekking tot sanitaire voorzieningen, gezondheid, veiligheid of onderwijsnormen overeenkomstig lokale en staatswetgeving te verhelpen.” De oud-medewerkers eisen een compensatie.

West opende de privéschool, die is vernoemd naar zijn moeder, vorig jaar in Californië. De school zou leerlingen volgens de website „voorbereiden om de volgende generatie leiders te worden.”